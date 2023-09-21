Опасные бактерии попали в Приморье с Камчатки

Деликатес придется утилизировать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, обнаружили бактерии группы кишечной палочки в пробах из партии замороженной соленой икры горбуши весом в 22464 килограмма. Из-за того, что эти микроорганизмы погибают только при температурной обработке, которой икра перед употреблением не подвергается, деликатесный товар придется утилизировать, сообщило надзорное ведомство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Зараженная продукция поступила в порт Владивостока от производителя из Карагинского района Камчатского края. Она должна была направиться на экспорт в Китай, Южную Корею, Японию, Вьетнам, Тайланд и страны ЕС.

Ветеринары отобрали пробы в рамках контроля качества экспортной продукции и проверили их по 32 показателям, включая наличие радионуклидов, токсинов, болезнетворных микроорганизмов, паразитов и другие. В рамках исследований в пробах была обнаружена кишечная палочка.

По мнению специалистов, бактерии могли попасть в икру из-за нарушения технологии производства или хранения продукции, а также неправильных условий транспортировки. Присутствие кишечной палочки в продуктах питания недопустимо, а убить микроорганизм можно только тщательной термической обработкой.

«После разморозки продукции патогенная микрофлора начинает активно развиваться. В данном случае продукция перед употреблением не подвергается дополнительной термической обработке, поэтому наличие болезнетворной микрофлоры особенно небезопасно», – пояснили специалисты ветеринарной лаборатории.

Поэтому зараженная партия икры будет изъята из оборота и утилизирована. Ее нельзя даже переработать на корм домашним животным.

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