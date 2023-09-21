Страшно смотреть: появились кадры смертельной аварии в Приморье

Кадры с места ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье в районе автодороги «Осиновка – Рудная Пристань» легковое авто на полной скорости влетело в автобус. Иномарка выехала на встречку, смяв переднюю часть общественного транспорта. Виновник ДТП выжил, но пассажир от такого сильного удара погиб на месте. К тому же от машины практически ничего не осталось, ее смяло, как консервную банку. Кадрами с места происшествия поделилась полиция и очевидцы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД края.

Судя по записям с видеорегистратора, у пассажира не было шансов. Черная иномарка больше походит на груду металла, нежели на автомобиль. Из автобуса вышли люди, по предварительной информации никто не пострадал.

«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Назначено проведение ряда исследований», – объяснили в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке у водителя грузовика Hino Profia отказали тормоза. Из-за этого 28-летний водитель потерял контроль над транспортным средством, и тот скатился вниз и наехал на Honda CR-V и находившегося рядом 55-летнего мужчину. Он получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи.

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