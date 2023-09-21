Вот и приплыли: очередное ДТП с грузовиком, катером и виадуком случилось во Владивостоке

Кадры с видеорегистратора. Фото: принтскрин видео.

Новый день – новое ДТП с виадуком во Владивостоке. В этот раз местные жители застали водителя грузовика с катером на платформе, авто проехало под надземным строением и, по недавней традиции, задело его, сломав судно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло на Некрасовской улице, судя по всему рулевой не рассчитал габариты. Судно зацепилось за виадук, на записи видеорегистратора отчетливо видно, что от него при столкновении что-то отвалилось.

Буквально за день до этого произошло похожее ДТП. Сначала водитель попытался противостоять виадуку, двигаясь с Луговой на Спортивную улицу, там у него проехать не получилось. Затем он попробовал пробраться под мостом по направлению в сторону Баляева, но снова не вышло. Страшно представить сколько царапин увидит владелец катера, когда наконец-то на него посмотрит.

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По словам очевидцев, ЧП произошло из-за водителя самосвала (подробнее...)

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