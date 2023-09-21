Дело педофила из Приморья теперь на контроле главы СК РФ Бастрыкина

Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Педофилом из Приморья, который утащил третьеклассницу в лес и попытался раздеть, заинтересовались на федеральном уровне. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Педофил поджидал 9-летнюю школьницу в лесу неподалеку от школы. Он схватил девочку и потащил в сторону деревьев, она старалась спастись, хваталась за ветки и расцарапала руки. Когда на помощь прибежали учителя и старшеклассники, перепуганного ребенка нашли с кровью от царапин.

Выяснилось, что нападавшим оказался ранее судимый 39-летний житель Артема. В Следственном комитете редакции рассказали, что эту личность не первый раз привлекают к ответственности за покушение на половую неприкосновенность. Также его ловили за кражу. Пока неясно, сколько до этого мужчина пробыл в местах лишения свободы и была ли его первая жертва несовершеннолетней. Во всем разбирается следствие.

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