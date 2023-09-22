В Находке в один день и в одно время сбили двух школьников

Пострадавшим детям оказали медицинскую помощь. Фото: Прокуратура Приморского края

Минувшим днем в Находке в одно и то же время, но в разных местах произошли аварии с участием несовершеннолетних. Прокурату организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 13:00 первое ДТП случилось в районе дома на Водолазной, 1. Девушка 19-ти лет за рулем Toyota Belta сбила семилетнего мальчика. Ребенок вместе с матерью пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. Школьника госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В 13:00 произошло еще одно ДТП, но на Владивостокской, 28. Автомобиль Lexus СТ200h, которым управляла 33-летняя женщина, сбил 9-летнюю девочку. В ведомстве добавили, что школьница переходила дорогу в неустановленном месте. Из-за аварии у школьницы образовался закрытый перелом голени, ей назначили амбулаторное лечение.

Ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств аварий и результаты расследования. Прокурор города Сергей Обухов поручил подчиненным участвовать в профилактических рейдах для обеспечения безопасности детей-пешеходов.

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