«Адмирал» обошел «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ во Владивостоке

В домашнем матче «Адмирал» победил «Куньлунь Ред Старт». Фото: ХК «Адмирал»

Первая домашняя игра – и сразу победа. Приморская команда «Адмирал» победила пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:1, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На третьей минуте шайбу забросил Александр Шевченко, на шестой – Даниил Гутик и Тайлер Граовац на 54-ой.

Наши «моряки» набрали шесть очков, но они все еще остаются на 11-ой строчке таблицы Восточной конференции. Этой игрой хоккейный клуб из Владивостока прервал серию из трех поражений. Достижения спортсменов отметил губернатор края Олег Кожемяко.

«Прошла первая домашняя игра и парни победили. 3:1! Поздравляю хоккеистов «Адмирала»! Так держать, моряки.

В следующем матче 23 сентября «Адмирал» примет московское «Динамо». «Куньлунь» в этот же день на выезде сыграет с «Ладой».

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