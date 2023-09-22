МТС запустила цифровой гид для первого знакомства туристов с Приморьем

Остров Шкота. Фото: Ирина ОВЧИННИКОВА

Сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, запустил бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Приморского края. Путешественники, приезжая в регион любым видом транспорта, получат приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. Гости Приморья найдут для себя интересные маршруты, узнают о туристических хитах региона и смогут оценить лучшие рестораны с местной кухней.

Цифровой путеводитель делает акцент на самых популярных и ярких достопримечательностях Приморья, которые обязательно стоит увидеть даже при первом знакомстве с регионом. Онлайн-гид поведает увлекательные истории о маяках 19 века, атмосферном квартале Миллионка и уникальной бухте с разноцветными камешками, расскажет, где полюбоваться мозаикой с изображением Александра Македонского и наследием чжурчжэней, с каких смотровых площадок открывается самый живописный вид на вантовые мосты, и где можно послушать звезд оперы.

В подборку вошли также популярные локации для поездок с детьми - Океанариум на острове Русский, сафари-парк с тиграми и леопардами, а также музей в подводной лодке С-56, участвовавшей в сражениях Второй мировой войны. Своими рекомендациям об интересных местах региона поделятся и местные жители — лидер группы «Марлины» Денис Биндасов и гид по Приморскому краю Григорий Малыгин.

Кроме природных, культурных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономическим особенностям Приморского края. Локальная кухня очень разнообразна и уже стала одной из визитных карточек региона. Так, гостям Приморья будет предложено попробовать скоблянку из кукумарии, свежие морепродукты, аутентичную китайскую кухню и поучаствовать в одном из популярных гастрономических фестивалей.

«Турпоток в Приморье растет из года в год: до конца этого года эксперты туротрасли ожидают в регионе три с половиной миллиона гостей, а в 2024 году - более 4 миллионов. C помощью Big Data мы анализируем цифровой портрет туристов, посещающих наш край. Приморье для себя начинают открывать не только дальневосточные соседи, но и туристы из Сибири и западных регионов России. Также с помощью обезличенных данных можно понять основные точки притяжения, маршруты, возраст и даже интересы гостей региона. Поэтому в помощь самостоятельным путешественникам, которые только начинают открывать для себя красоту Приморья, мы создали полезный онлайн-гид. Цифровой путеводитель поможет им лучше узнать регион, спланировать досуг на время путешествия и забронировать жилье», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Путеводитель будет регулярно дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Приморского края, подборками интересных маршрутов, материалами об истории, природных красотах, уникальных особенностях и культуре региона.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов.

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