Продавал секс несколько лет: в Приморье задержали бизнесмена по интимным услугам

Подозреваемый скрывался от правосудия в Южной Корее. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Приморском крае полицейские задержали мужчину, который находился в международном розыске за криминальный бизнес по предоставлению интимных услуг. Подозреваемого жителя РФ отыскали в Корее. Ян Ким прибыл на Владивостокский морской вокзал, где его поджидали сотрудники МВД, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По версии следствия, на протяжении нескольких лет, фигурант и его сообщники приглашали девушек из Владивостока на работу не самого лестного характера. Отбирали красавиц, обещали достойный заработок, вот только трудиться приходилось не в офисе, а в постели. Свои темные дела они вели с 2014 по 2017 год, «сотрудниц» находили в интернете, рассылали объявления.

Когда «запахло жареным» Ян Ким сбежал в Южную Корею, там он скрывался до сегодняшнего дня. Его обвиняют за вовлечение девушек в занятие проституцией и организацию интимных услуг. В сумме по обеим статьям ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье женщины из интим-услуг кинули мужчину на деньги. Житель Тамбова лишился более 100 тысяч рублей.

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