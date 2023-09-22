К владивостокским закатам: первые из гости из КНР прибыли в Приморье по «безвизу»

Иллюстрация из архива. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По возобновленному групповому безвизовому режиму в Приморье приехала первая группа китайских туристов. Всего 22 сентября через погранпереход «Хуньчунь – Краскино» пройдут 64 человека в составе четырех тургрупп, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в краевом агентстве по туризму, Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям приема путешественников. С января по июнь этого года регион посетили более 1,1 миллиона туристов, это на 13% больше, чем в прошлом году.

Напомним, действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии, возобновилось 1 августа. Организованные группы от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

Российские туристы могут отправиться в Китай как автобусными турами, так и авиарейсами российского и китайского авиаперевозчика на Пекин и Харбин. Еженедельно из международного аэропорта Владивосток выполняется семь рейсов.

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Безвизовые туры в Китай из Приморья могут возобновиться в конце июля (подробнее)

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