ВМТП болеет за «Адмирал»

Фото: пресс-служба FESCO

Владивостокский морской торговый порт и ХК «Адмирал» уже много лет связывает крепкая дружба. Портовики любят хоккей и с нетерпением ждут каждую игру любимого клуба. В первом домашнем матче сезона 2023/24 более 150 сотрудников ВМТП дружно заняли на трибунах целый сектор, чтобы поболеть за команду.

Стартовый матч серии с «Куньлунь РС» «Адмиралу» удалось выиграть с уверенным преимуществом 3:1. По одному разу отличились Александр Шевченко, Даниил Гутик и Тайлер Граовац. Еще один гол в исполнении канадского легионера за две минуты до финальной сирены не засчитали, но и этого хватило для победы. Несмотря на успех, расслабляться «Адмиралу» рано – впереди домашние встречи с московским «Динамо» и питерским СКА.

«Для всего коллектива FESCO успехи "Адмирала" — источник вдохновения для собственных спортивных побед и здорового и активного образа жизни. Мы продолжаем поддерживать «моряков» и желаем клубу показать лучшие результаты в этом сезоне!» - сказал руководитель направления по развитию спортивных проектов FESCO Ислам Акарашев.

FESCO поддерживает соревнования различного уровня и является неизменным партнером ХК «Адмирал» с момента его образования в 2013 году. Логотип ВМТП украшает лед домашней площадки клуба – «Фетисов Арены».

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