Полиция установила личности жителей, развязавших массовую драку в Большом Камне

Материалы переданы в следственные органы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники полиции установили личности жителей, которые развязали массовую драку рядом с местным автосервисом в Большом Камне. Все оказались гражданами Российской Федерации. Назначена проверка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники полиции опросили участников потасовки и восстановили картину произошедшего. Все произошло 19 сентября в 12:30 на парковке. Между 24-летним водителем и его 25-летним знакомым возникла перепалка, которая переросла в драку. Очевидцы попытались их разнять, что и попало на видео.

Мужчины обратились за медпомощью в больницу, их направили на амбулаторное лечение. При этом врачам пострадавшие рассказали ложную версию о получении травм по неосторожности. Полицейским они заявили, что претензий друг к другу не имеют.

Материалы переданы в следственные органы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на кадрах роликов видно, как толпа мужчина набросилась с кулаками и повалила на землю одного человека, а позже под удар попал еще один.

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