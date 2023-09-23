Во Владивостоке оперативно завершают ремонт тепловых сетей

Сейчас работы завершаются на улице Героев Хасана, 19-34. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков поручил подрядным организациям к 10 октября завершить ремонт тепловых сетей. Это необходимо для комфорта жителей во время отопительного сезона. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

«В связи с прошедшими во Владивостоке ливнями сроки производства работ по замене сетей были сдвинуты. С целью снижения угрозы срыва отопительного сезона принято решение остановить демонтаж новых участков трубопровода систем отопления. И завершить работы на тех участках, которые в ремонте сейчас», – рассказал вице-мэр Тарас Фищук.

Для ремонта уже все закуплено, в том числе трубы, запорные арматуры и железобетонные конструкции. Материалы хранятся на складах.

Сейчас работы завершаются на улице Героев Хасана, 19-34. Трубы здесь отработали больше 40 лет. Также продолжается реконструкция теплосети возле клинической больницы № 1.

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