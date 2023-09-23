В Приморье временно закроется погранпереход «Краскино – Хуньчунь»

Погранпереход закроют из-за празднования традиционного фестиваля «Дня Луны». Фото: Иван МАКЕЕВ

Пункты пропуска Краскино в Приморье и Хуньчунь в Китае временно закроются с 29 сентября по 1 октября. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на владивостокский филиал ФГКУ Росгранстрой.

«Китайская сторона уведомила российских коллег о том, что в связи с празднованием в Китайской Народной Республике 74-й годовщины образования Республики и традиционного фестиваля «Дня Луны» пропуск лиц и транспортных средств через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь осуществляться не будет», – сказано на сайте.

Участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуют учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что по возобновленному групповому безвизовому режиму в Приморье приехала первая группа китайских туристов. Всего 22 сентября через погранпереход «Хуньчунь – Краскино» пройдут 64 человека в составе четырех тургрупп.

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