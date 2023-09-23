Во Владивостоке уложили новый асфальт на Нейбута

Местные жители сами разработали проект. Фото: Дарья ОРЛОВА

Почти 700 квадратных метров нового асфальта уложили на улице Нейбута, 75 и 77 во Владивостоке. Местные жители сами разработали проект и получили поддержку правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Руководитель инициативной группы Евгения Бахирева рассказала, что подрядчик уже выполнила асфальтирование на придомовой территории. Скоро там также нанесут необходимую разметку.

Среди проектов, которые разрабатывают сами жители, в этом году спортивные и детские площадки, камеры видеонаблюдения, скверы, парковочные зоны и дороги. Из 70 проектов, поданных на конкурс, будут реализованы 65.

«Каждый проект мы сопровождаем и реализуем их вместе. Строительные работы уже начали», – отметил начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев.

Напомним, ранее «Комсомольска правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке на Некрасовском путепроводе заасфальтировали последний участок дороги.

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