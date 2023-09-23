В Приморье будут развивать программу пчеловодства

Программу создали совместно с союзом пчеловодов Приморья.
Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края
В Приморье разработали комплексную программу развития пчеловодства до 2028 года. Она включает в себя создание промышленных пасек, племенного репродуктора, проведение более полного исследования характеристик качества меда. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство региона.
В министерстве сельского хозяйства рассказали, что программу создали совместно с союзом пчеловодов Приморья. Она позволит систематизировать отрасль и получить качественный продукт.
В этом году липа цвела плохо из-за дождливого лета, это сказалось на сборе нектара. Программа позволит снизить подобные риски в дальнейшем.
«Такая ситуация в этом году не только в Приморском крае, но и в некоторых других регионах России, Китае. Поэтому по сравнению с прошлым годом меда будет в два раза меньше. Но нам нужно не сетовать на погоду, а выстраивать работу с учетом изменения климата», – добавил председатель союза пчеловодов края Рамиль Еникеев.
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