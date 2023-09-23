Родственные связи не помогли: чиновнику, забравшему себе землю во Владивостоке, продлили срок

Олег Пинский еще 3 месяца проведет под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор ДальНИИС Олег Пинский пробудет под стражей дольше, чем предполагалось. Чиновник не увидит белый свет еще 3 месяца – то есть до 16 декабря 2023 года.

Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, даче и получении взятки. Обжаловать вердикт не получилось, и не помог даже тот факт, что брат задержанного – депутат Государственной думы Виктор Пинский.

Сейчас уголовное дело расследует СУ СК России по Приморскому краю. Как предполагают следователи, с мая 2022 года по март 2023 года Олег Пинский предоставил юрлицу здание на Бородинской без аренды, превысив полномочия директора. Также известно о заведомо подложном техпаспорте, благодаря которому в 2021 году у объекта появился собственник.

Как раннее писала «Комсомольская правда», все началось с того, что в Приморье сотрудники ФСБ и регионального УЭБиПК УМВД России задержали целую ОПГ, состоящую из 8 должностных лиц и 4 причастных подельников. Все они – сотрудники краевого Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» в возрасте от 30 до 62 лет. Правоохранители обыскали офисы, где работали подозреваемые, и 12 жилых помещений, а также изъяли мобильные телефоны, деньги и документы. Злоумышленников задержали 16 января 2023 года, на них завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Схема мошенников выглядела так: некоторые работники вносили в приморский архив Управления землями и имуществом поддельные техпаспорта и договоры на застройку, остальные – заметали следы. Так в 2021 году объект из муниципального загадочного образа стал иметь собственника. Ущерб округу Владивостока составил 2,2 миллиона рублей.

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