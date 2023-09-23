Приморские студенты на форуме «Игры Разума» рассуждали о русском народе и уникальности края

Нацпарк «Бикин», расположенный на севере Приморского края. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Приморские студенты защищают честь региона на медиафоруме «Игры Разума» подготовили эссе на тему «Русский народ – основной народ России». В нем они рассказали также об уникальности Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале 2000 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что мы имеем право говорить о русском народе как о единой нации. В 2007 году вводится понятие «россиянин», которое вызывает множество споров. В сентябре 2016 года на здании Тульского суворовского училища появилась надпись: «Горжусь тем, что я Россиянин».

В 2017 году утверждается концепция закона об укреплении единства российской нации. В документе отмечается объединяющая роль русского народа, его культуры и языка как исторической основы российской государственности и их определяющая роль в укреплении единства российской нации.

Ещё Тургенев писал: «Во дни тягостных сомнений о судьбах моей Родины только великий и могучий русский язык будет мне поддержкой и опорой». Сейчас русском языке говорит 111,5 миллионов человек. Интересный факт: если в американских фильмах хотят сделать акцент на том, что герой достаточно умен, то он обязательно будет читать Достоевского или Толстого. Однако русский язык не единственный используемый на территории России, жители нашей многонациональной страны говорят на чеченском, татарском, Башкирском.

На территории страны существуют национальные парки, вблизи которых живут уникальные народы. Один из них парк «Бикин», расположенный на севере Приморского края. Место, где на одной территории уживаются дикие животные и представители коренных малочисленных народов – удегейцы. Каждый здесь может ознакомиться с уникальной культурой и самобытным образом жизни народа. «Бикин» привлекает внимание всего населения к коренным народностям России и местам их проживания.

Роль русского народа в сохранении других национальностей и их объединении, безусловно, неоспорима. Мы все жители одной страны, россияне, которые имеют общую историю, герб, флаг, гимн. Однако помимо привычных каждому жителю Росии борща и блинов, мы также должны быть осведомлены о буузах и татарском чае. Традиции и самобытность каждого народа важны для нашей страны.

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