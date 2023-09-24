В Приморье из многодетной семьи несколько дней назад сбежал ребенок с особенностями здоровья

Мальчика ищут вторые сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторые сутки в Приморье ищут 12-летнего Анатолия О. Мальчик ушел из дома в поселке Рудный 22 сентября, мама предполагает, что сын прячется где-то в Кавалерово, ведь подобная история произошла не в первый раз, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы с мужем написали в местную газету и обратились к волонтерам. Вот так уже периодически два года бегаем за ним. Зимой Толя прошел лечение в психоневрологическом диспансере, полгода все было хорошо, а к осени, видимо, обострение началось. У него есть некоторые отклонения, к тому же наступил пубертат. Мы знаем, что он рядом. Прячется, видит, как мы ищем его. Для сына это как игра, вроде квеста», – рассказала редакции мать пропавшего.

В семье помимо Толи еще трое деток, мальчик самый старший из них. Куда именно убежал брат, ребята не знают, он им не сказал. Последний раз его видели в белой кепке, светлой ветровке и штанах похожего оттенка и в черно-белых кроссовках. Почему подросток убегает именно в Кавалерово, мама пока не понимает, возможно, у него там есть друзья, либо он отыскал хорошее место, чтобы играть в такого рода прятки.

Обновление:

Мальчика нашли, он прятался в лесу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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