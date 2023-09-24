Во Владивостоке пытаются спасти белуху с троллинговой снастью на теле

Белуха поранилась. Фото: принтскрин видео.

В акватории Владивостока заметили раненую белуху. Кто-то во время рыбалки зацепил мормлека троллинговой снастью, теперь подводная красавица плавает с раной в теле и не дает никому дотронуться до этого места, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Водолаз попытался помочь белухе, но как только мужчина прикасался к снасти, она тут же уплывала, хотя спокойно дает гладить себя и даже дает покататься на своей спине. Неравнодушному человеку удалось только содрать с плетенки пучок водорослей, который подцепил кит, плавая в акватории Владивостока.

Люди переживают за судьбу мормлека, возможно, если не избавить его от снасти, рано или поздно кит погибнет от заражения или боли. Пока неясно, кто сможет помочь киту, приморцы просят массово распространить видео с раненой белухой и призывают спасти ее.

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