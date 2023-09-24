Жительница Уссурийска пойдет под суд за убийство знакомого

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уссурийске перед судом предстанет местная 39-летняя жительница, убившая своего 33-летнего знакомого. Переборщив с алкоголем приятели стали ссориться, не найдя подходящих слов для решения конфликта, в порыве ярости обвиняемая схватила нож и дважды ударила в спину своей жертве. От полученных травм потерпевший скончался, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – объяснили в пресс-службе СК Приморского края.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как на скамье подсудимых оказалась жительница Приморья, которая издевалась и насиловала со своим приятелем свою подругу, которая, якобы, украла у нее пачку сигарет. Она и ее знакомый обливали кипятком и уксусной кислотой девушку, избивали до тех пор, пока она не умерла. Следователи уже завершили расследование. Обвинения сперва были предъявлены и мужчине, и женщине, однако приятель умер. Уголовное дело в его отношении прекращено.

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