В Приморье мигрант пытался задобрить сотрудника полиции взяткой

Мужчина не смог уйти от правосудия. Фото: Александр БОЙКО

В Артеме мигрант пытался дать взятку сотруднику полиции, теперь ему предстоит выплатить штраф либо отправиться в места лишения свободы на год, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Машину остановили в районе улицы Махалина для проверки документов. У 30-летнего водителя не оказалось диагностической карты, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Также в кабине авто отсутствовал тахограф.

Желая уйти от ответственности, рулевой предложил инспектору три тысячи рублей, но сотрудник не принял этих денег и сообщил о случившемся в дежурную часть.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Фигурант не может покинуть город из-за подписки о невыезде, также ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или его заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Либо исправительные работы на срок до одного года. В крайнем случае - исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года», – объяснили в пресс-службе МВД Приморья.

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