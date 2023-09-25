В Приморье неизвестные осквернили аллею памяти погибшим бойцам СВО

Жители села строили аллею своими силами. Фото: принтскрин видео.

В Приморье неизвестные осквернили мемориал памяти погибших при защите Родины. Следственный комитет завел уголовное дело и разыскивает нарушителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, случилось все в ночь с 23 по 24 сентября на улице Кооперативная в селе Павло-Федоровка. Неизвестные порвали мемориальные фотографии погибших бойцов, а также испортили аллею памяти краской.

«Несколько месяцев односельчане строили все своими силами. 24 сентября должно было состояться торжественное открытие аллеи, но какие-то вандалы все испортили», – рассказывают жители в социальных сетях.

Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений). Нарушителям грозит либо штраф до трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ситуацией также заинтересовались в Следственном комитете РФ.

Напомним, что во Владивостоке по решению мэра Константина Шестакова с должности главы управления городской среды была уволена Наталья Руденко. Произошло это после конфликта на Морском кладбище.

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