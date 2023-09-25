Знаки не помогли: невнимательные водители Владивостока устроили несколько ДТП

За прошедшие выходные произошло несколько ДТП. Фото: vtoryak.vdk

На пересечении улиц Кирова и Магнитогорская во Владивостоке введена круговая схема движения. Новые знаки установили еще в пятницу, но водители продолжают ездить «по старинке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В результате за прошедшие выходные произошло несколько случаев ДТП. По данным разных Telegram-каналов, в субботу было около шести аварий, в воскресение четыре автомобиля столкнулись в течение получаса.

Для предотвращения случаев ДТП в воскресенье вечером на новом кольце специалисты МБУ «Содержание городских территорий» нанесли дорожную разметку. Это должно было помочь водителям сориентироваться. Но автомобилисты до сих пор не привыкли к новой схеме движения, поэтому утро понедельника жители Кирова провели в огромной пробке.

Помимо схемы движения, водителей путают новые правила, введенные в марте 2023. На кольце Кирова установлены знаки приоритета: главный не тот, кто на кольце, а тот, кто едет со стороны Магнитогорской или Русской. Если ехать со стороны больницы ДВО РАН, нужно уступать всем, и на въезде, и на выезде с кольца.

Отметим, новая схема появилась вокруг старой клумбы на пересечении улиц Кирова и Магнитогорская. Она там находится уже давно, но раньше ее можно было объезжать со всех сторон в любом направлении. Для предотвращения спорных ситуаций на дороге и возникновения аварий создали полноценное кольцо.

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