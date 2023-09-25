Машина перевернулась на крышу: серьезное ДТП с пострадавшим случилось в Приморье

Ребенка доставили в больницу. Фото: mark2_che.

Минувшим вечером в селе Воздвиженка пьяный 66-летний водитель сбил школьницу. С травмами девочку доставили в больницу, а прокуратура Уссурийска организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства, случилось все возле дома на Гастелло, 2, примерно в 19:00. Водитель на Nissan Wingroad наехал на 14-летнюю девушку, после чего автомобиль перевернулся на крышу. Школьнице вызвали скорую помощь и доставили ее в больницу, а машину виновника отправили на специализированную стоянку.

Прокуратура Уссурийска организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Также ведомство взяло на контроль привлечение виновника ДТП к ответственности.

Напомним, что в приморской столице на перенесении улиц Кирова и Магнитогорская в конце прошлой недели установили новые дорожные знаки. Однако водитель продолжают ездить по старой схеме, создавая тем самым ДТП.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.