Во Владивостоке 30 сентября перекроют несколько участков дорог

Дороги будут недоступны несколько часов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 30 сентября, в приморской столице пройдет седьмой Международный беговой марафон «Мосты Владивостока». Из-за этого с 7:30 до 13:50 частично будет ограниченно движение на острове Русский и других районах города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», ссылаясь на пресс-службу Дальневосточного федерального университета.

На острове Русский

С 7:30 – 12:00 будет перекрыто движение по Русскому мосту от кольца на остров Русский до пересечения улице Бархатной с улицы Коммунаров.

С 7:30 – 10:32 – дорога по Университетскому проспекту от пересечения с улицы Кронштадской до пересечения с улицы Академика Касьянова, а также заезд и выезд Приморского Океанариума.

С 7:30 до 11:26 – движение по Университетскому проспекту от поворота на Приморский Океанариум до Русского моста, заезд и выезд кампуса ДВФУ.

В центре города

С 7:30 до 13:50 – ул. Светланская от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицы Уборевича.

С 8:00 до 13:30 – ул. Светланская от пересечения с ул. Уборевича до пересечения со Светланским переулком.

С 9:00 до 13:30 – ул. Светланская от пересечения со Светланским переулком до остановки ДВГТУ.

Частично будут перекрыты улицы Всеволода Сибирцева, Лазо и Пушкинская.

Также ограничено движение по ул. Светланской от остановки ДВГТУ до пересечения с улицы Капитана Шефнера.

На Чуркине

С 9:00 до 12:30 – по улице Коммунаров от пересечения с улицы Бархатной до пересечения Героев-тихоокеанцев.

С 9:00 до 12:39 – от выезда с Коммунаров на Героев-тихоокеанцев до пересечения улицы Олега Кошевого с Окатовой.

С 9:00 до 12:52 – от пересечения улицы Олега Кошевого с улицы Окатовой до пересечения Калинина с Черемуховой.

С 9:00 до 13:13 – в сторону центра города по Золотому мосту, от пересечения улиц Калинина и Черемуховой.

Ознакомиться подробнее со схемами перекрытия дорог можно в приложении марафона

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