Во Владивостоке прошла бесплатная тренировка по скалолазанию для слабослышащих детей

Каждый желающий может попробовать себя в роли альпиниста. Фото: Администрация Владивостока

В субботу, 23 сентября, на скалодроме «Типография» прошло бесплатное занятие по скалолазанию для детей из специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната I вида, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Тренировка состояла из нескольких этапов. Сначала для ребят провели разминку и инструктаж по технике безопасности. Только после этого участники смогли приступить к покорению вершин.

– Тренер учит их правильно работать с зацепами, сползать и спрыгивать, чтобы ребята могли попробовать себя в разных трассах – у нас их более 100 от самых легких до наиболее сложных, – рассказала управляющая скалодромом «Типография» Есения Шевченко.

Каждый желающий может попробовать себя в роли альпиниста и познакомиться поближе с этим видом спорта во время бесплатных тренировок, которые проходят во время Дней открытых дверей на скалодроме.

– Мы рады, что у нас в городе есть социально-ориентированный бизнес, который принимает активное участие в воспитании несовершеннолетних. Занятия спортом – важная и неотъемлемая часть развития детей, и именно тренировки на скалодроме помогут выработать в ребятах такие качества как трудолюбие, выносливость и упорство, – отметил начальник управления по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Владивостока Виктор Логачев.

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