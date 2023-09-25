В Приморье под Лесозаводском в аварии погибла 23-летняя девушка

Полиция организовала проверку. Фото: принтскрин видео.

В Приморье 25 сентября произошла авария со смертельным исходом. Полиция Приморья устанавливает все обстоятельства произошедшего. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе УМВД России по Приморью, авария случилась на 19 километра дороги Лесное – Лесозаводск – Тихменево. Автомобиль Nissan Primera ехал в сторону села Тихменево, но в какой-то момент водитель не справился с управлением. Машина с проезжей части съехала в кювет, после чего опрокинулась.

Владельца автомобиля с травмами доставили в больницу, а 23-летняя девушка, находившаяся в салоне, погибла на месте.

В ведомстве добавили, что ни водитель, ни его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Напомним, что в селе Воздвиженка пьяный водитель сбил 14-летнюю школьницу. Девочку с травмами госпитализировали.

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