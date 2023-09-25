В Приморье впервые пройдет чемпионат России по спортивному ориентированию

Более 100 участников из 15 регионов страны примут участие в спортивных состязаниях. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Местом для проведения чемпионата России по спортивному ориентированию впервые выбран Приморский край. С 1 по 3 октября в бухте Триозерье спортсмены из разных регионов нашей страны поборются за звание лучшего, – сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Приморского края.

Более 100 участников из 15 регионов страны примут участие в спортивных состязаниях. На чемпионате будут разыграны шесть комплектов наград в кроссовых дисциплинах: кросс-выбор, кросс-лонг – общий старт, кросс-эстафета – два человека.

Приморский край представят 30 спортсменов из Владивостока, Артема, Находки и Партизанского округа. Среди них призеры Кубка России Валентин Козявин, Петр Нурмухаметов, победительница первенства России, участница международных соревнований Анастасия Потапенко, призер первенства России Владислав Паляница.

– Бухта Триозерье – излюбленное место приморских ориентировщиков. Ежегодно там проводятся одноименные межрегиональные соревнования «Бухта Триозерье». Там интересный и сложный ландшафт, подходящий под виды программ и уровень соревнований. К тому же бухта с красивым морским побережьем Японского моря обладает туристической привлекательностью, – рассказал президент федерации спортивного ориентирования Приморского края Сергей Белянцев.

После чемпионата страны в Приморье пройдет еще одно крупное туристическое событие – всероссийские соревнования «Тихий океан». Турнир состоится с 5 по 9 октября в поселке Ливадия на территории базы отдыха «Радуга».

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