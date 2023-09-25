В Приморье нашли виновного в значительных дефектах дороги «Уссури»

Материалы расследования направлены в прокуратуру Приморского края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю рассказали о том, что за превышение должностных полномочий завели уголовное дело на экс-начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДФО. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бывшего главного инспектора обвиняют в превышении должностных полномочий при государственном надзоре за содержанием объектов дороги федерального значения «Уссури». По версии следствия, с 13 по 18 октября и с 15 по 23 ноября 2021 года были выявлены нарушения требований к содержанию дороги А-370 «Уссури», чем занималась коммерческая организация. Обвиняемый сфабриковал письмо о том, что все работы выполнены в полном объеме и нарушения устранены.

После проведения строительно-технических судебных экспертиз установлено, что на дороге «Хабаровск-Владивосток» уже образовались значительные дефекты, что указывает на нарушение технологий строительства.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Приморского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.