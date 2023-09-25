Мужчину, причастного к убийству в Уссурийске, задержали в Ставропольском крае

Мужчине грозит срок от 6 до 15 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственные органы СК РФ по Приморскому краю нашли 32-летнего мужчину, который застрелил человека на дороге в Уссурийске в марте 2013 года. Его задержали в Ставропольском крае, где он скрывался от закона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 18 марта 2018 году мужчина ехал в автомобиле в районе 17 километра дороги «Уссурийск-Пограничный». С собой у него было ружье. Впереди он увидел Toyota Land Cruiser и ошибочно подумал, что за рулем человек, с которым он поссорился в местном баре. Недолго думая, он 5 раз выстрелил в сторону чужой машины и тяжело ранил водителя. Через несколько дней тот скончался в больнице.

Следователи задержали убийцу в Ставропольском крае. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит срок от 6 до 15 лет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморском крае следователи поймали шайку бандитов. Четверо мужчин на протяжении нескольких лет нападали на людей и угрожали им оружием. Таким образом они отбирали деньги, но все же попались под руку правосудия.

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