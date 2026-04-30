1 мая Приморский край окажется в зоне влияния поля пониженного атмосферного давления, что обусловит переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Ночью и утром на побережье местами ожидается туман, который может временно снижать видимость для автомобилистов. Ветер ночью южный и юго-западный умеренный до сильного, днем сменится на западный и северо-западный с ослаблением до умеренного.

Температурный фон останется комфортным для первомайских прогулок: ночью столбики термометров покажут +5…+10 °С, на востоке края – от +2 до –3 °С, однако днем воздух прогреется до +19…+24 °С в континентальных районах и до +12…+17 °С на побережье.

Во Владивостоке, Уссурийске и Находке осадков 1 мая не прогнозируется. В краевой столице утром возможен туман, температура +6…+8 °С ночью и +13…+15 °С днем. В Уссурийске ожидается до +19…+21 °С, в Находке – +15…+17 °С при умеренном ветре.

Синоптики рекомендуют учитывать утренний туман в прибрежных зонах при планировании поездок, так как видимость может ухудшаться до 500 метров и менее.

