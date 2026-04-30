Во Владивостоке отремонтировали подпорную стену на Хабаровской

Во Владивостоке завершили ремонт подпорной стены в районе дома № 20 по улице Хабаровской. Подрядная организация восстановила конструкцию из железобетонных блоков длиной около 25 метров и высотой до двух метров. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Работы заняли примерно один месяц и включали не только монтаж основной части, но и установку леерного ограждения, забора, а также дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Параллельно в завершающую стадию вошел ремонт подпорной стены возле дома № 13 по улице Монтажной. Там уже возведено более 50 метров конструкции, установлена лестница и начато благоустройство прилегающей территории. Продолжаются работы и на объекте по адресу Новожилова, 35, где демонтаж старой стены и монтаж новых опорных блоков уже завершены – сейчас специалисты асфальтируют дорогу и приводят в порядок территорию.

Всего в 2026 году в краевой столице запланирован ремонт нескольких подпорных стен, включая объекты на улицах Ладыгина, Кипарисовой и Шкипера Гека. В планах также восстановление конструкций на Аллилуева, Океанском проспекте, Комсомольской и Часовитина.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.