На Камчатке с 1 мая стартует пожароопасный сезон

1 мая в Камчатском крае официально начался пожароопасный сезон. Местные власти и лесные инспекторы переходят на усиленный режим работы, чтобы не допустить возгораний. Особое внимание будут уделять местам, где жители и гости полуострова привыкли отдыхать на майских праздниках. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Министр лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Вячеслав Пищальченко обратился к жителям и туристам с просьбой строго соблюдать правила безопасности. Если вы решили развести костер или поставить мангал, нужно сначала очистить землю вокруг на ширину не меньше полуметра. При этом жарить шашлыки под кронами деревьев или рядом с кучами сухой травы и листьев нельзя ни в коем случае.

«Уважаемые жители края и гости Полуострова, призываю Вас соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности!» - подчеркнул министр.

За нарушение этих требований обычным людям грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. В праздники патрулировать леса будут особенно тщательно, чтобы предотвратить беду.

