Скончался бывший вице-губернатор Камчатки Сергей Тимошенко

На Камчатке прощаются с Сергеем Васильевичем Тимошенко - человеком, чье имя навсегда останется в истории не только полуострова, но и всей рыбопромышленной отрасли России. Он был настоящим лидером для рыбаков, прошел долгий трудовой путь и заслужил огромное уважение коллег и земляков. Жизнь Сергея Васильевича с самого начала и до конца оказалась неразрывно связана с главным делом Камчатки - рыболовством. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сергей Тимошенко начинал работу на знаковых предприятиях региона, а позже стал заместителем губернатора. Именно на него легла огромная ответственность за все рыбное хозяйство полуострова в тяжелые девяностые годы. Позднее он также возглавлял Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Для простых рыбаков он всегда был настоящим защитником и человеком, который умел отстаивать их интересы на самом высоком уровне.

Труд Сергея Васильевича отмечен высокими государственными наградами, но главное его достижение - это безграничное уважение всех, кто его знал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.