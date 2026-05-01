На Чукотке почти тысяча семей получают повышенные пособия на детей

В Чукотском автономном округе 829 семей уже получают ежемесячную помощь при рождении первого или второго ребенка, а всего таких семей почти тысяча. С 1 января этого года губернатор Владислав Кузнецов увеличил размер выплат. Теперь на первого ребенка до полутора лет семье каждый месяц перечисляют 10 тысяч рублей, а от полутора до трех лет - 15 тысяч. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На второго ребенка суммы еще выше: до полутора лет выплачивают 15 тысяч рублей ежемесячно, а от полутора до трех лет - 20 тысяч. Кроме того, на Чукотке действует единовременная выплата для семей, где родился первый ребенок. Она выплачивается в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» (часть нацпроекта «Семья») и составляет два прожиточных минимума на детей.

В 2026 году один такой минимум на Чукотке равен 47 948 рублям, то есть суммарно семья получает почти 96 тысяч рублей сразу. На первое апреля эту помощь уже оформили 46 семей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.