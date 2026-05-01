Что случилось в Приморском крае в ночь на 2 мая

Школьницу из Уссурийска наградили за спасение ребенка, чуть не упавшего с высоты Фото: Олег Кожемяко/@kozhemiakoofficial

В Уссурийске 15-летняя школьница Кристина Кухарь спасла четырехлетнего мальчика, который выбрался на козырек балкона третьего этажа. Девочка заметила ребенка, вызвала спасателей и спокойно разговаривала с ним, не давая сделать резкое движение, пока не приехала помощь. Малыша сняли и передали матери, отлучившейся выбросить мусор. За свой поступок Кристина получила награду от губернатора Приморья.

В Надеждинском районе Приморья вечером 30 апреля в поселке Тавричанка произошло ДТП: 27-летний водитель «Мазды Демио» без прав выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать попутную машину, и лоб в лоб столкнулся с внедорожником «Тойота Ленд Крузер». В результате пострадали все пятеро находившихся в «Мазде» - водитель и четверо пассажиров, их с травмами доставили в больницу.

Три вулкана на Камчатке и Курилах представляют опасность для авиации. Наиболее тревожная ситуация на Шивелуче: из-за эксплозивно-экструзивного извержения в любой момент возможны выбросы пепла до 12 километров, что угрожает международным и местным авиалиниям. Вулканы Безымянный и Крашенинникова также активны: их пепловые облака опасны в основном для местных рейсов, а со склонов Крашенинникова стекают лавовые потоки с возможными выбросами пепла до 6 километров.

