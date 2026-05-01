В салатах из общепита нашли бактерии и плесень на Камчатке

С 12 января по 29 апреля в лаборатории камчатского филиала ФГБУ «АПК Нацрыба» оценили 11 партий салатов «Оливье», «Крабовый», «Цезарь», «Мясной» и других. Провели 80 исследований, проверяли микробиологические, органолептические и другие показатели. 10 образцов признали несоответствующими техническому регламенту о безопасности пищевой продукции и техническим условиям. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В восьми салатах обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в пяти – колиформные бактерии, в трех – плесневые грибы, в одном – дрожжи. В части проб сразу по два-три вида нарушений. По словам специалистов, это говорит о нарушении санитарно-гигиенических норм при приготовлении, хранении и транспортировке салатов.

«Для потребителей такая продукция опасна острыми пищевыми отравлениями, интоксикациями, расстройствами желудочно-кишечного тракта, в тяжелых случаях – инфекциями, особенно для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Производителям нужно строго соблюдать температурный режим, использовать свежие ингредиенты и регулярно контролировать качество», – рассказали в Приморском филиале «АПК Нацрыба».

Производителям указали на необходимость устранить выявленные нарушения и соблюдать санитарные нормы.

