МЧС проверит места отдыха у воды на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке 1 мая стартовала профилактическая акция «Вода – безопасная территория». Госинспекторы по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю вместе с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами возьмут на особый контроль безопасность людей у воды. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В течение месяца будут проверять места детского отдыха и оздоровления, а также туристические базы, расположенные рядом с водоемами. В поле зрения надзорных групп попадут и несанкционированные пляжи, и судоводители, в том числе те, кто перевозит отдыхающих или участвует в развлекательных поездках на воде.

«Среди населения спасатели организуют разъяснительную работу о правилах безопасности поведения на водоемах в летний период. Специалисты проведут тематические занятия с детьми о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, продемонстрируют приемы оказания первой помощи утопающим и при других экстремальных ситуациях», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Акция «Вода – безопасная территория» продлится месяц, в это время инспекторы и другие специалисты будут проводить проверки и обучающие мероприятия на водоемах Камчатки.

