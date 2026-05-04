На Камчатку надвигается циклон с ветром до 35 метров в секунду

5 мая весь юг Камчатки накроет мощнейший циклон. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Елизовском и Усть-Большерецком округах ветер разгонится до 23 метров в секунду, а на побережье – до 30, а местами и до 35 метров в секунду. Добавьте к этому сильный снег с дождем, гололедицу и налипание мокрого снега в горах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнение обстановки на автомобильных дорогах, срыв слабоукрепленной кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций и деревьев», – предупреждают спасатели.

Больше всего рискуют туристы и охотники: если они уйдут в маршруты за пределы поселков, их может просто завалить снегом. Повышена вероятность пропажи и гибели людей вне населенных пунктов.

Спасатели просят жителей региона сидеть дома. Если все же прижало ехать, то важно соблюдать скоростной режим и быть вдвое осторожнее.

