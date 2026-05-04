В Кузбассе грузовой поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку

Кузбасс потрясла страшная весть: на станции Тайга-2 под многотонным составом погибла школьница. Город Тайга всегда славился своими железными дорогами – именно там два века назад проложили первые пути, а сейчас готовят будущих железнодорожников. Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Около 20:10 грузовой поезд Западно-Сибирской магистрали насмерть травмировал девочку 2010 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Правоохранители уже начали проверку. Они выяснят, соблюдались ли на этом участке правила безопасности движения, и оценят работу всех служб, которые обязаны заниматься профилактикой несчастных случаев с подростками на железной дороге.

