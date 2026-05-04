В Приморье водитель с 25-летним стажем съехал в реку и утонул

За выходные в крае произошло 73 ДТП, в семи авариях есть пострадавшие. Один человек погиб, восемь получили травмы, а всего повреждено 139 машин. Самая жуткая история случилась 3 мая в районе села Новопокровка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

47-летний мужчина за рулем Toyota Isis ехал в сторону Новокрещенки, но не справился с управлением, и машина упала в реку Большая Уссурка. Течение мгновенно утянуло автомобиль на глубину. Автомобиль со дна подняли местные жители, которые видели происходящее. Тело водителя нашли в салоне без видимых повреждений. Его стаж – 25 лет, и за два последних года его ни разу не штрафовали за нарушение ПДД.

«Основная причина потери управления и тяжелых последствий при ДТП – это превышение безопасной скорости», – констатируют в Госавтоинспекции.

На высокой скорости колеса теряют сцепление с дорогой, а центробежная сила при поворотах становится смертельной. Водитель просто не успевает среагировать.

ГАИ просят автолюбителей: выбирайте скорость не только по знакам, но и по погоде и рельефу. Для водителей из других регионов, не знакомых со сложным рельефом Приморского края, выбор безопасной скорости – залог предотвращения ДТП.

