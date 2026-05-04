На Чукотке мужчина избил 65-летнего отца до перелома ребер и разрыва легкого Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Беринговский вынесли приговор 41-летнему мужчине, который набросился на пожилого отца с кулаками. Поводом для дикой расправы стало банальное замечание – папа сделал сыну выговор за беспорядок в квартире. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подсудимый нанес 65-летнему потерпевшему многочисленные удары, сломал ребра и порвал ткань легкого – медики квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. На суде мужчина вину признал, раскаялся и даже попросил не сажать его в тюрьму.

Выяснилось, что он уже сидел раньше: его предыдущая судимость не погашена, значит, прослеживается рецидив. Суд с учетом позиции прокурора отправил его в колонию строгого режима на 3,5 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.