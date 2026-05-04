Иностранца, ударившего ножом человека на Светланской, арестовали во Владивостоке

На центральной улице Владивостока 23 апреля неизвестный мужчина напал на человека на Светланской улице. Он минимум два раза ударил его ножом и несколько раз кулаками по телу. Потерпевший чудом остался жив: прохожие вмешались и разняли нападавшего, а врачи вовремя подоспели с помощью. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нападавшим оказался гражданин Республики Узбекистан 1990 года рождения. После случившегося он попытался сбежать из города, но оперативники поймали беглеца уже в другом населенном пункте.

Ленинский районный суд отправил мужчину в СИЗО-1. Мера пресечения избрана до 23 июня. Теперь ему грозит серьезный срок за покушение на убийство.

