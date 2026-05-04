НовостиПроисшествия4 мая 2026 6:07

Иностранца, ударившего ножом человека на Светланской, арестовали во Владивостоке

После случившегося он попытался сбежать из города
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На центральной улице Владивостока 23 апреля неизвестный мужчина напал на человека на Светланской улице. Он минимум два раза ударил его ножом и несколько раз кулаками по телу. Потерпевший чудом остался жив: прохожие вмешались и разняли нападавшего, а врачи вовремя подоспели с помощью. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нападавшим оказался гражданин Республики Узбекистан 1990 года рождения. После случившегося он попытался сбежать из города, но оперативники поймали беглеца уже в другом населенном пункте.

Ленинский районный суд отправил мужчину в СИЗО-1. Мера пресечения избрана до 23 июня. Теперь ему грозит серьезный срок за покушение на убийство.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.