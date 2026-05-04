Камчатка отправила на экспорт 25 тысяч тонн рыбы с начала года Фото: Андрей РЯБЦЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило на вывоз почти тысячу партий камчатской рыбопродукции общим весом более 24 тысяч тонн и 67 партий кормовой рыбной муки массой 1,5 тысячи тонн. Только за последнюю неделю апреля на экспорт ушло 85 партий рыбы – 31,2 тысячи тонн. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Продукция поставлялась в шесть государств. Главный покупатель – это Китай: туда уехало 24,2 тысячи тонн. Самые популярные позиции – минтай, треска, камбала, а также терпуг и палтус.

Все партии прошли строгий контроль: их проверили на соответствие требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров. На каждый груз оформили ветеринарные сертификаты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.