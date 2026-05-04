Во Владивостоке перекроют парковку у Корабельной Набережной на двое суток

В краевой столице готовятся к фейерверку в честь 81-й годовщины Победы. Из-за этого муниципальная парковка на Корабельной Набережной, 1, будет закрыта с 19:00 часов 8 мая до 23:59 9 мая. Все это время специалисты будут готовить и запускать праздничный салют. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обычно в этом месте любят парковаться как местные жители, так и гости города, приехавшие посмотреть на море и корабли. Но на время запуска фейерверка территория становится опасной: осколки и горячие элементы могут повредить машины.

«Автомобилистов просим заранее забрать автомобили с парковки, а также не оставлять машины вдоль дороги в обозначенной зоне запуска фейерверка», – предупредили водителей.

