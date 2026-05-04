Во Владивостоке завершился отопительный сезон

В краевой столице официально завершается отопительный сезон. Тепло перестали давать 4 мая. Решение приняли по федеральным правилам: среднесуточная температура должна держаться на отметке +8 градусов и выше не менее пяти дней подряд. По данным Примгидромета, этот рубеж пройден. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Но расслабляться жителям города некогда. Как только отопительный сезон закончится, начнется период гидравлических испытаний и плановый ремонт теплосетей. Трубы проверят на прочность, чтобы найти слабые места до следующей зимы и избежать аварий в морозы.

