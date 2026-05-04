На Камчатке создадут мировой центр по изучению вулканов и землетрясений

Полуостров, где земля буквально дышит огнем, станет главной лабораторией России по изучению вулканов и сейсмических катастроф. По инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой на Камчатке появится пилотная площадка для фундаментальных исследований мирового уровня. Также там создадут глобальный центр данных, технологий и экспертизы по управлению рисками природных катаклизмов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Соответствующие пункты уже вошли в проект Стратегии развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036-го.

Проект развернут на базе Камчатского госуниверситета имени Витуса Беринга вместе с местным филиалом ДВО РАН. Депутат подчеркнула: надо не только строить центры, но и готовить кадры. Власти уже работают над этим с губернатором Владимиром Солодовым.

