В СИЗО оставили мужчину, стрелявшего из пистолета на улице Владивостока

Приморский краевой суд отказался выпускать на свободу молодого человека, который устроил стрельбу в самом центре Владивостока. 12 апреля на улице Адмирала Фокина, 4, парень напился, выхватил пистолет и из хулиганских побуждений пальнул в сторону человека и случайных прохожих. Следствие считает, что стрелял он не один раз, а минимум один выстрел пришелся прямо в сторону потерпевшего. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фрунзенский районный суд 15 апреля отправил фигуранта под стражу. Адвокат попытался обжаловать это решение и просил заменить СИЗО на домашний арест: мол, подзащитный вину признал и живет во Владивостоке постоянно.

Но краевой суд был непреклонен: постановление районного ведомства оставлено без изменений, а жалоба защитника – без удовлетворения.

