Ребенок оказался в реанимации после ДТП во Владивостоке

Два подростка получили травмы в ДТП за минувшие длинные выходные в Приморье. В одном случае жизнь ребенка спасли ремни, а вот в другом пассажир оказался в реанимации - и все по вине родителей, пренебрегших правилами безопасности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На 138 километре трассы Артем – Находка водитель Honda Shuttle вылетел на встречку через сплошную и врезался в Toyota Harrier, где на заднем сиденье ехал 14-летний мальчик. Ребенок был пристегнут – и это спасло его жизнь. Врачи диагностировали только сотрясение мозга. А вот нарушитель получит штрафы на 15 тысяч и может лишиться прав на полтора года.

Во Фрунзенском районе Владивостока последствия оказались куда серьзней - там столкнулись Toyota Caldina и SsangYong Action. Второй машиной управлял родитель, который не пристегнул своего 14-летнего пассажира. В результате удара мальчик получил сочетанную травму и попал в реанимацию. Виновник ДТП теперь заплатит штраф около 40 тысяч рублей и тоже может остаться без прав.

ГАИ напоминает, что с 26 июля 2025 года ввели новые правила перевозки детей: запрещено использование адаптеров и накладок, разрешены только сертифицированные кресла, бустеры или люльки. А с 9 января 2026 года штрафы выросли: для водителя – 5000 рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юрлиц – 200 тысяч рублей.

