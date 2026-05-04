В пригородном автобусе Приморья мужчина с ножом напугал 13-летнюю девочку Фото: Алексей ФОКИН.

В Партизанске перед судом предстанет 47-летний местный житель, который устроил скандал в рейсовом автобусе «Находка – Партизанск». Поводом для скандала стало то, что сидящая позади него 13-летняя девочка высказалась в его адрес нелицеприятно. Мужчина пришел в ярость, начал оскорблять ребенка бранью, а потом и вовсе выхватил нож. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Злоумышленник поднес лезвие к девочке и пообещал ее убить. Пассажиры пришли в ужас, потерпевшая закричала о помощи – только это остановило разбушевавшегося мужчину. Его действия вызвали у подростка настоящий страх и панику.

Теперь мужчине светит уголовная статья за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия, на транспорте общего пользования. Дело уже передано в суд.

